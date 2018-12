Havnedebat: I kan selv være visionsløse

Læserbrev: Spørgsmål til borgerhøring om havneudviklingsplanen Den Blå Kant: Hvad har arkitektkonkurrencen kostet? Den var dyr. Har I undersøgt strømforholdene fra Sundet ved åbning af sluse? Ikke nok. Hvor mange dage pr. år skal slusen lukkes ved højvande: Ved ikke. Er der indhentet godkendelse fra Søfartsstyrelsen til havnebadet? Ikke helt.

Prestigeprojekt til landsstævne: Vi har strande med rent vand, vi har Øhavet. DGI-atleterne kommer ikke til at bade i vandet, hvor færgerne tømmer ud. De vil være i city og på pladsen, hvor de bor og optræder. Stolte, smukke, unikke Svendborg - en af Danmarks eneste levende erhvervshavne med stolte traditioner. Giv byrødderne kursus i at søge investorer.

Hvis I fik Mærskstøtte, ville meget kunne lykkedes: et operahus, et tårn, se til Malmø, Århus, Helsingør, København, El Born Barcelona.

Klimatiltagene i ny fase et er fine og nødvendige og fritlægning af Kobberbækken? Ja tak. Havnebad, det kan I købe - oppusteligt - i BR for kr. 19.95. Og hvis de hollandske kuffs og tyske store sejlskibe vil anløbe til kaj, hvorfra skal folk så hoppe i baljen?

Svendborgs havnehistorie, hvilket trist renommé. Lad et Søfartsmuseum genopstå på Svendborg Havn, find investorer, tænk stort og unikt, thi Svendborg er unik, ikke Nyborg-kopikedelighavn. Se til Vejle med Bjarke Engels. Kammerateriet, lysfest, julefødevaremarked samt koncerter, har I jo også givet begrænset lejemål.

Når I vælger de stationære løsinger, er det med en anden permanent ufortrydelighed. Så er de kommet for at blive. Lige nu er der faktisk mange fine tiltag på øen, uden alt for dyre arkitektkonkurrencer, øen lever, det smitter til byen af sig selv. Naturligt uden DJØF'ere og excelark.

Det, som I drømmer om i dyre planer, er her allerede. Tutten, Cykeltutten, Woodnwonder, Bogholderiet, erhvervskontor. Det behøver ikke at være så kostbart. Morten S. Petersens forslag med at dække over, så der kunne komme restauranter, shops - men stadig maritimt erhverv, som er Svendborgs kendetegn og stolte arv.

Men Flemming Madsen, find din afløser, du havde ingen svar, løsninger, visioner til os denne aften, kun et skuldertræk, øv-facon, vittigheder, laden-stå-til, slåen ud med armene og "jeg ved ikke". En høring ja, men du burde stå mere på mål for det. Fint at alle vi borgere kan maile til en hvidbog, så vi føler, at vi er blevet hørt. En hvidbog, som bliver lagt på en reol på kommunekontoret, og hvad så? Visionsløse - det kan I selv være!