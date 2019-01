Læserbrev: Sidder byrådet og smider om sig med penge til prestigeprojekter, såsom det nye havnebad, alt imens de skærer ned på velfærd etc.? Spørger man til vanviddet, får man en lam undskyldning om, at det projekt har været planlagt og budgetteret længe. Hvordan kan Svendborg Kommune tillade sig at være så ufleksibel i disse tider? I dag skal virksomheder og borgere være omstillingsparate, men det gælder tilsyneladende ikke Svendborg Kommune.

Vi har stigende vandstande på grund af en indlandsis på Grønland, der smelter langt hurtigere end beregnet, derfor er det det rene galimatias, at kommunen smider penge efter et havnebad, når vi i stedet bør kystsikre. For to år siden kystsikrede kommunen Åbyskov Strandvej med småsten, som om det skulle hjælpe. Der er tilsyneladende ikke et flertal af siddende byrådsmedlemmer med blot en smule sund fornuft, for så havde de sadlet om.

I stedet for at bruge alle de millioner på et havnebad, som alligevel kommer til at ligge under vand om nogle år, og hvor der skal ansættes livreddere på grund af farlige strømforhold, så brug pengene på kystsikring, velfærd og en el-bus, som kan køre langs vores kyst i sommerhalvåret, så turister og svendborggensere kan komme ud og nyde vores dejlige strande i kommunen.