Debat: Vil du frivilligt have en industri-biogasfabrik i baghaven?

Læserbrev: Da vi købte vores hus for snart mange år siden, var det for at bygge et hjem for os og vore to små drenge. Men også for at sætte det i stand, så der var noget, til vi blev gamle.

Vi valgte at bo langt ude på landet, fordi vi kan lide freden, at sidde i vores have om sommeren og høre fuglene. Men også fordi der ligger en dejlig skole i Lundby, hvor børn kan cykle til og fra sikkert.

Da vi købte huset, lå der et par små gårde ved siden af, og alt fungerede faktisk fredeligt, til naboen gik fallit. Gården blev solgt til en rigmand, som ville have en ko-gård, og det skulle være en af landets største.

Det gik ufattelig hurtigt med tilladelserne, som åbenbart ikke skulle have en VVM-redegørelse, som ville være normalt for sådan en stor udvidelse. Vi og naboerne så måbende til, mens den ene gigantiske stald efter den anden blev bygget, og opdagede hurtigt, hvor meget transport de mange køer kræver, der ender med at være på 2000 enheder.

Roen var forbi, og nu vil han også bygge et gigantisk biogasanlæg, mindre end 150 meter fra vores grund. Det skal også være 14 meter højt. Tænk på, det er kun kirketårnene, der er højere på hele øen.

Transportmængden vil stige eksplosivt, når der skal køres gylle og diverse til anlægget. Vores hus bliver sandsynligvis usælgeligt. Dels på grund af selve fabrikken, for hvem gider bo på landet med et gigantisk industri biogasanlæg i baghaven og med lastbiler og traktorer i pendulfart på de små smalle veje herude, hvor vi og vores hund ikke kan være på vejen samtidig med en af de store lastbiler eller traktorer med hænger.