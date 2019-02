Debat: Vil du betale mere i skat på grund af biogasanlæg?

Læserbrev: Det er dyrt at være fattig, og det er Svendborg Kommune.

Man har gennem flere år fremhævet, at kommunen skal overleve og satse på turisme. Og der kommer mange turister for at nyde naturen og dyrelivet på Sydtåsinge. De står på række med kikkerter og dyrt fotoudstyr for at beskue Vejlen og dens unikke fauna, dyre- og fugleliv.

Men med den planlagte tunge og hyppige trafik vil det gå ud over turismen. Vores veje er smalle og skal også kunne rumme de bløde trafikanter. Hvordan kan disse beskyttes, da der ikke findes fortov eller cykelstier? Turisterne kan ikke færdes, og højst sandsynligt vil det også påvirke både fugle- og dyrelivet. Og så er der ingen grund til at besøge Sydtåsinge og nyde vores natur - og dermed mister kommunen besøg, positiv omtale samt kroner i kassen.

Den tunge trafik til biogasanlægget kommer ikke kun til at genere Sydtåsinge. Man tænker ikke på, at Svendborgsundbroen og Siødæmningen også vil blive belastet, når biogasanlægget skal "fodres".

Det er derfor bekymrende, at der nu er tale om øgede belastninger og vibrationer som konsekvenser af yderligere tung trafik. Og det bekymrer mig, at det er beregninger og ikke målinger. Vi ser allerede nu, at husene revner på grund af den tunge trafik. Hvem skal erstatte det?

Ønsker Svendborgs politikere at blive skyld i, at borgerne i kommunen bliver fattigere. For det bliver de, når der skal bruges mange millioner på reparation af ødelagte veje over hele Tåsinge?