Debat: Vi kan ikke være bekendt at spare på lærere og pædagoger

Læserbrev: Jeg har i hele mit arbejdsliv haft med mennesker at gøre. Jeg ved, hvad ordentlig personalenormering betyder for trivsel og et godt, udviklende og værdibaseret fællesskab. Jeg har erfaring med, hvordan pædagoger og lærere under et stadig større arbejdspres bruger deres faglighed og kompetencer for at sikre et godt børne- og ungdomsliv.

Jeg fatter simpelthen ikke, hvordan politikerne kan beslutte at øge klassekvotienten og skære ned på det pædagogiske personale. Lærerne i kommunen har de sidste mange uger ventet på en afgørelse om, hvem der skal fyres, og hvem der bliver - ikke just befordrende for entusiastisk indsats. Børn er vores vigtigste råstof, og det er dem, der skal bringe verden videre. Så vi skal give dem de bedste muligheder for menneskelig udvikling, alsidige og spændende læringsmiljøer og en tryg dagligdag.

Stop med bestandigt at have fokus på vurderinger og tests, og sats i stedet på udvikling af hele og harmoniske, glade og innovative mennesker. Hav tillid til, at lærere og pædagoger i deres daglige praksis har fokus på elevernes/børnenes faglige og personlige udvikling, og det behøver ikke hele tiden måles. Men med klasser med flere elever og endnu færre pædagoger i daginstitutionerne, giver vi dem rigtigt dårlige arbejdsbetingelser for at udføre kvalificeret pædagogisk arbejde. Vi skal have super dygtige lærere og pædagoger, der ikke flygter fra deres arbejde.

Børn skal have en god barndom - de skal ses, høres og forstås og bevare og udvikle deres nysgerrighed; men det kræver, at de voksne har tiden.