Debat: Venstres kommende spidskandidat skal kunne gå til højre

Læserbrev: Vi kan læse i Fyns Amts Avis, at partiet Venstre er på jagt efter at finde deres nye spidskandidat til næste kommunalvalg. Fyns Amts Avis mener, at det bliver svært for Venstre at finde en kandidat, som har pondus nok til at vælte den nuværende Bo Hansen af pinden.

For mig se handler det ikke alene om, hvor stor pondus personen har, men mere om at Venstre skal finde en person, som er i stand til at samle et borgerligt flertal. Hvis der ikke er 15 personer, der støtter op om en borgerlig borgmesterkandidat, kan man have nok så meget pondus, ja, det kan faktisk være lige meget. Det, som kræves, er en vilje fra de borgerlige borgmesterkandidater om at samarbejde med de andre blå partier.

Set ud fra den betragtning håber jeg, at der er vilje til stede, så vi kan få en højrefløjsborgmester i stolen.