Debat: Utilgiveligt hvis livreddere i Christiansminde spares væk

Læserbrev: Jeg kneb mig i armen. Kunne det passe, eller var det en joke? Svendborg Kommunes teknik- og erhvervsudvalg skal den 17. januar træffe beslutning om eventuelt at opsige samarbejdet med Trygfonden med den konsekvens, at livredderfunktionen stopper i Christiansminde.

Kommunens besparelse herved er 36.000 kroner. Ja, beløbet er rigtigt! Den største post dækkes af Trygfonden, som livreddertårn, lønninger, udstyr, hjertestarter, livredderbåd og meget mere. Kommunen dækker kun for indkvartering af livredderne. Glem ej, at livredderne vel også ved deres besøg aflægger penge i butikkerne.

I artiklen af 8. januar i Fyns Amts Avis er en oversigt over livreddernes indsats i 2018. Indsatsen deles op i fire kategorier: rød, gul, grøn og blå med henholdsvis 1, 186, 94 og 1283 indsatser. Artiklen beskriver meget tydeligt, hvor vigtig Trygfondens indsats er. En eventuel opsigelse af denne aftale kan få alvorlige menneskelige konsekvenser - den tanke tør jeg dårlig tænke.

Ud fra et holistisk syn skal de 36.000 kroner også sammenlignes med de besparelser, som det offentlige får på læge- og sygehusudgifter. Livredderne behandler blandt andet snitsår, bistik, forstuvninger, dehydrering m.v.. Den forebyggende og oplysende indsats har også stor indflydelse på antallet af potentielle ulykker.

Når man som borger frekventerer danske samt udenlandske strande, så har badesikkerheden stor betydning for valg af strand - mon ikke turister, der besøger Svendborg, gør ligeså.

Trygfonden vurderede i 2014, at der var potentiale for at oprette en livredderfunktion i Svendborg. Min klare vurdering var, at svendborgenserne tog godt imod dette tiltag.

Må man som borger håbe, at Teknik- og Erhvervsudvalget den 17. januar træffer en klar beslutning om, at fortsætte samarbejdet med Trygfonden? Den modsatte beslutning vil være utilgivelig.