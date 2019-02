Læserbrev: Uligheden mellem rige og fattige i Danmark er stigende, også på Sydfyn.

Tager vi for eksempel Svendborg Kommune, så har den fattigste tiendedel af befolkningen i de sidste 10 år fået færre penge mellem hænderne, mens den rigeste tiendedel har fået hele 18 procent flere penge til forbrug.

Faktisk ejer de 100 rigeste i Svendborg en formue på over 4 milliarder kroner, blandt andet fordi de har fået store skattelettelser. Men samtidig er antallet af fattige børn eksploderet, så hvert 10. barn på Langeland vokser op i fattigdom.

De fattige samler sig i ghettoer, mens de bedrestillede fravælger folkeskolen til fordel for privatskolerne.

Den stigende ulighed er en bombe under vores samfund. Den skaber utryghed og parallelsamfund, og til sidst vil vores samfund knække over.

Vi har brug for at bremse uligheden, så det er slut med at lave flere reformer, der forgylder de rigeste med billigere rødvin og biler på bekostning af de fattigste, der bliver fattigere, skal løbe hurtigere på deres arbejde, samt at de skal vente længere og længere før de må gå på pension.

Jeg vil have et ulighedsstop, hvor forskellen mellem rig og fattig ikke bliver større. Skal vi kæmpe sammen for det?