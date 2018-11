Debat: Torvet vækkes fra sin tornerosesøvn

Læserbrev: Hvis man skal tro Fyns Amts Avis den 24. november, vækkes Torvet fra sin tornerosesøvn. Teknik- og Erhvervsudvalget har sagt god for at lægge en plan, som Torvegruppen (der startede for 11 måneder siden...) har forelagt udvalget.

Og der er stadigvæk lidt penge. Herligt. Men for pokker, Flemming Madsen (S), som er formand for udvalget udtaler; nu skal der søges og dermed betales for arkitektbistand. Så når de er betalt, er der ikke penge til at udføre noget som helst!

Yderligere udtaler Flemming Madsen, at arkitekterne også kan (ikke skal) arbejde med, hvor springvandet så kan være. Lad nu for pokker det springvand være, hvor det er.

Husk nu på, at langt de fleste slet ikke kan huske det springvand på Torvet, for med en flytning i 1956 til Christiansminde, skal du være fra 1950 eller før, for bare at huske det lidt.