Debat: Til de politikere, der står bag flytningen af borgerservice

Læserbrev: Jeg var på borgerservice for at forny kørekort. Da jeg stod i en af de fire båse, som er skranken, blev jeg udsat for en larm af stemmer så høj, at jeg knapt kunne tro mine egne ører. Da jeg udtrykte min undren over for sagsbehandleren, siger hun: "Jeg kan næsten ikke høre, hvad du siger".

At have besluttet sådanne rammer er en hån over for os borgere og overfor sagsbehandlerne, som ikke holder lang tid i jobbet under disse vilkår.

Erkend jeres fejl og find nogle nye lokaler.