Debat: Tag hensyn til Svendborgs forretninger - bevar parkeringspladser

Læserbrev: Dårlig var borgmesterkæden hængt om halsen på Bo Hansen (S), før han med et snævert flertal, og på trods af modstand fra byens handelsstand, fjernede de sidste 21 parkeringspladser på Torvet. Argumenterne fra socialdemokraterne var blandt andet, at der var skabt nye og andre bynære parkeringspladser, herunder blev pladserne v. Klosterplads også talt med i ligningen, ligesom "der nu skulle skabes nye aktiviteter på Torvet". Det sidste mangler vi stadig at se, selv om der i disse sparertider tænkes brændt 300.000 kroner af på denne ideologi.

Nu ligger et nyt 20 millioner kroners-projekt - "Liv i min By" - til beslutning. Her har flertallet, med socialdemokraterne i spidsen, lagt op til, at der i forbindelse med omlægning af Klosterplads og Frederiksgade fjernes yderligere mere end 20 p-pladser (8 ved Sydbank, og 15 pladser over for banegården). Parkeringspladser, der livligt bliver brugt af handlende, der blandt andet lige skal op i den nedre del af Møllergades forretninger.

Igen lader det nye bystyre hånt om handelsstandens ønske om at bevare bynære parkeringspladser. Uforståeligt er det også, at de konservative nu er hoppet med på denne bilerne ud af byen-trend.

Lad nu fornuften og hensynet til byens forretninger vinde over romantiske drømme og ideologier, der hører hjemme under sydlandske himmelstrøg. Lad os stå sammen om at give mulighed for reelt liv i vores by.