Debat: Svendborg fortjener bedre end borgerservice og bibliotek klemt sammen

Læserbrev: Det var med bange anelser, man hørte om bibliotekets sammenlægning med borgerservice i Svendborg Kommune. Bange anelser, der desværre viste sig velbegrundede, nu hvor det er blevet en realitet. For det er en løsning, ingen da kan være tjent med, hverken bibliotekets lånere eller brugerne af borgerservice, for ikke at tale om de ansatte, der går og gnubber skuldre til daglig. Som det er nu, har det mere karakter af kommunalt feltlazaret end borgerservice eller bibliotek; det hele virker underlig kaotisk, som et sted folk overnatter i en snestorm, mens de ansatte gør det så godt, de kan.

Når man har fulgt kommunens udvikling de sidste år, har kursen indimellem forekommet lidt mærkværdig med hovedløse vejomlægninger og havnearealer, der ligger døde og brak som et underligt Klondike. Et vejnet er byens blodbaner, der føjer sig organisk efter landskabet og havnens løb, og sløjfningen af Nordre Havnevej langs havnen virker som en åreklemme, der snører livet ud af området dernede stadigvæk. Men et Klondike rummer trods alt muligheder, og ting kan jo ske med Frederiksø som godt eksempel, hvor gåpåmod og idérigdom jo allerede blomstrer i de ellers tomme haller.

Et andet landskab, der forandrer sig er det politiske. Er det virkelig det, man skal gå og håbe på, når det gælder biblioteket, og borgerservice med for den sags skyld? At borgerservice lå ved rådhuset gav mening. Nu slås man om pladsen med et allerede både økonomisk og pladsmæssigt trængt bibliotek, som fortjener udvikling og ikke afvikling. Svendborg er jo ikke en landsby, det her må kunne gøres bedre. Hvis der skulle ske en sammenlægning, ville det i det mindste kræve nye rammer, og ikke at man hutler funktionerne sammen i et i forvejen trængt bibliotek. Jeg håber virkelig, det er en midlertidig nødløsning og ikke et varigt skridt tilbage. For det er uholdbart og ikke en by af Svendborgs størrelse værdigt.