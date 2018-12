Debat: Svendborg Kommune fortsætter nedskæringer på handicapområdet

Læserbrev: Ved det seneste budgetforlig har Svendborg Kommune endnu engang fortsat besparelserne på handicapområdet. Det er blandt andet gået ud over fysioterapien på Grønnemoseværkstederne samt madordningerne og normeringerne på flere af kommunens botilbud. Jeg finder det ynkeligt, at det endnu engang er vore svageste medborgere, som skal betale gildet. Det er desværre en tendens, der går igen i hele landet.

Landsformand i LEV, Anni Sørensen, skriver således på baggrund af den årlige socialpolitiske redegørelse fra Socialministeriet: De afsatte ressourcer til voksne borgere med handicap er siden 2012 faldet med cirka to milliarder kroner. Faldet skal ses i lyset af, at antallet af handicappede borgere med behov for hjælp har været kraftigt stigende i de senere år. Det betyder samlet set, at den enkelte borger med handicap dermed modtager en ringere hjælp. Selvom Svendborg har både en socialdemokratisk borgmester og en socialdemokratisk formand for Social- og Sundhedsudvalget, vælger man desværre at følge den landspolitiske tendens. Den holdning står i skærende kontrast til de smukke ord i den farvestrålende brochure, som socialdemokraterne har husstandsomdelt her op til jul.

Er det ikke på tide at lade de handicappede få del i julegaveuddelingen?