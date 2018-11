Debat: Svend Løbner ønsker flere migranter og flygtninge

Læserbrev: Og læser man hans indlæg den 24.11., ja, så er jeg såmænd enig i langt størstedelen, at folk enten drager afsted for at søge lykken (migranter) eller flygter af den ene eller anden grund.

Lad mig starte med migranter og hans sammenligning med dem fra Europa, der søgte mod USA, for der fandtes lykken.... troede de.... og få fandt den. Resten levede et kummerligt liv, for der fandtes ikke et nutids dansk velfærdssystem, der sørgede for at holde r.... oppe på dem og deres 6-12 børn.... og det skal vi naturligvis heller ikke have i dagens Danmark. Er du migrant, så sikrer du dig selv og tag ikke på shopping i EU, med mindre du har noget at byde ind med!

Flygtninge, ja i min optik, så fylder de snart 50 procent i fængslerne, og det er sandelig ikke de billigste opholdsformer, vi har i Danmark. Yderligere er en alt for stor del på offentlig forsørgelse.... med andre ord, lad os rydde op internt, før vi åbner op for flere flygtninge.

Svend Løbner er frit stillet til privat at modtage og forsørge begge grupper, men tving ikke disse økonomiske og kulturelle udfordringer ned over mig.