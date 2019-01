Debat: Strømmen er farlig, det er ganske vist

Læserbrev: Det er fint, at mit indlæg om badesikkerhed og livredning i Svendborgsund giver anledning til debat. Kun på den måde kan alle sider af sagen blive godt belyst, og jo flere input, jo bedre. På trods af teknisk uenighed og forskellig indgang til problematikken, har vi alle det fælles ønske og mål at få informeret bedst muligt, så drukneulykker undgås.

Lad mig citere min udmærkede modpart, svømmer Lars Axel Andersen: "Hav respekt for vand, lær at svømme og tag dig i agt for de lokale forhold. Går de lokale ikke i vandet/sejler ud, skal du heller ikke gøre det". Præcis. Bedre kan det ikke siges.

Jeg har ingen interesse i at nedgøre eller skabe frygt for almindelig badning fra Svendborgs smukke strande, med føler en pligt til at gøre opmærksom på egne iagttagelser som nærmest daglig bruger af havet.

Jeg har selv oplevet situationer under badning fra båd i strømmen, hvor jeg blev i tvivl om egne svømmeevner, men med lidt held, viljens kraft og et kortvarigt fodfæste, lykkedes det mig (med hjertet helt oppe i halsen) at slippe i sikkerhed.

I sommer kæntrede en katamaran for snuden af min båd. Føreren hoppede i vandet for at få den rettet op, men strøm og vind gjorde, at den kæntrede båd drev fra ham på trods af hans fabelagtige svømmeteknik. Jeg samlede ham op i min båd og sejlede han frem til den løbske sejlbåd, hvor det lykkedes ham at få skuden rettet op og fortsætte.

Når kommunen og Trygfonden har etableret livredning ud for Christiansminde, er det ikke for sjov. Initiativet har da også vist sin berettigelse, trods to døde. Der er opsat redningsmidler og advarselstavler, men hvad med også at plotte nogle advarselsbøjer ud i sundet i udspringslængde fra enden af den lange badebro, der advarer: Hertil og ikke længere - fare for stærkt strøm?