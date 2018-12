Debat: Stadig højt serviceniveau trods besparelser

Læserbrev: Kære Frank Svendstrup. Tak for dit læserbrev i Fyns Amts Avis den 24. december. Tak for din og andre pårørendes utrættelige energi og bestræbelser på at skabe de bedste vilkår for sårbare og udsatte borgere. Det respekterer jeg meget.

I budgettet for 2019 har forligsparterne, som består af alle partier og løsgængere i Svendborg Byråd på nær Enhedslisten, besluttet en økonomisk hestekur for at genoprette kommunens økonomi. Alle områder bidrager, også de store områder for børn, unge, ældre, sårbare og udsatte borgere. Det er bestemt ikke et ønske-scenarie, men det er nødvendigt for at skabe balance i kommunens økonomi.

Vi har bestræbt os på at undgå at røre den borgernære service videst muligt. Vi har bevaret aktivitetscentrene og fastholdt grundnormeringerne (de varme hænder) på vores plejecentre og bosteder.

Vi har bevaret de køkkener, vi allerede har på bosteder og plejecentre. Men prisen på maden er steget. Det er beklageligt, men nødvendigt, og vi er stadig langt fra den højeste pris, man må opkræve som kommune, og som flere andre kommuner allerede opkræver for mad til borgerne.

Når vi sammenligner os med andre kommuner, ligger Svendborg Kommune stadig forholdsvist højt i serviceniveau i forhold til sammenlignelige kommuner. Det er glædeligt, at vi, på trods af besparelserne, stadig har gode tilbud til vores borgere.