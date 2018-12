Læserbrev: Tirsdag var det sidste byrådsmøde i 2018 og sikke en dårlig oplevelse for mig og det Konservative Folkeparti.

Vi havde nemlig fremsat et ønske om, at Svendborg Byråd skulle fremsende en henstilling om, at staten afsætter penge til realisere omfartsvejen syd om Hvidkilde Sø, gennem Ollerup, Vester Skerninge og videre mod Faaborg.

Der har i mange år været en statslig vejreservation, altså en erkendelse af, at der er et behov for at ændre de trafikale forhold. Et forslag, som jo er omkostningsfrit for Svendborg Kommune, da det jo er en statsvej. Jeg havde forud spurgt en af de socialdemokratiske medlemmer, om det var blevet drøftet på deres gruppemøde og svaret var: kort. Det fortæller mig, at Flemming Madsen (S) har orienteret kort om forløbet, og så har han bestemt, hvad der skal stemmes.

I byrådssalen blev jeg da også meget pædagogisk forklaret, at det var et dårligt tidspunkt at fremkomme med denne henstilling, da der er en proces i gang i forbindelse med med den flere år gamle ansøgning om en cykelsti. Det er en van(d)vittig idé, som i 2015 ville koste 40 millioner kroner, fordi cykelstien skulle etableres ude i Hvidkilde Sø. Og hvad koster det så i 2018 priser? Så hvorfor bekoste en cykelsti fra Ollerup og til Sørup, når der i forvejen er en fantastisk cykelsti nedenom Hvidkilde, vi skal bare have bilerne væk. Med etableringen af en cykelsti, løser man jo ikke de trafikale udfordringer. Her kan for eksempel ikke køre modulvogntog, og de fuldt lovlige landbrugsmaskiner fylder hele vejen.

Det undrer mig meget, at Birger Jensen (V), som jeg formoder kommer fra et erhvervsvenligt parti, bakker Flemming Madsen (S) så bombastisk op, når en virksomhed som Scan-Hide i V. Skerninge råber om bedre fremkommelighed, en af Svendborgs største med cirka 200 ansatte og med en omsætning i 2017 på 700 millioner kroner. Det er måske ikke så mærkeligt, at Svendborg rangerer så langt nede på listen af erhvervsvenlige kommuner. Vi skal passe på sådanne arbejdspladser, for ellers flytter de bare til et andet område, hvor man gerne vil høre på deres bekymringer.

Enhedslisten var for en gang skyld helt tavs, men det var jo heller ikke nødvendigt, da de store partier trampede rundt som en elefant i en porcelænsbutik, og deres motto er osse, at de er imod biler, men uanset hvor mange mandater de får ved næste valg, vil der stadig komme flere biler på vores veje. Forslaget faldt med et brag, kun Jens Munk (Løsg.) og Dorthe Ullemose (DF) støttede det konservative forslag.

Jeg er dybt skuffet og med det øgede aktivitetsniveau fra Ollerup Gymnastikhøjskole, når de får indviet deres nye multihal, forventer jeg en sneglefart på primærvej 44 fra Svendborg til Faaborg fremover. En god kollega hviskede mig i øret, at i politik må man sommetider sluge nogle kameler, denne her kan jeg ikke sluge.