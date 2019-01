Debat: Skandale at rykke Borgerservice ind på biblioteket

Læserbrev: Nu er målet fuldt. Hvor skal vi parkere, når vi gerne vil gå på biblioteket? Vi er regelmæssigt besøgende på Svendborg Bibliotek.

Gennem en del år er vi kommet med børn og børnebørn og har nydt det. Vi kommer også for at læse aviser, tidsskrifter og meget andet. Nu er det slut! De fleste af ugens dage kan vi ikke parkere. Hvis det lykkes, er der kun en sølle time til rådighed. Hvad kan vi nå på kun en time? Flyverdragter af og på og så finde bøger. Måske sidde i sofaen og læse en historie? Ugørligt.

Det er i det hele taget umuligt at tilbagelægge strækningen fra en parkeringsplads i byen op til biblioteket med et eller flere børn "på slæb". Vores pædagogiske opgave er umuliggjort: Vi vil gøre børn glade for at komme på biblioteket, låne bøger og læse.

Årsagen? Det er en skandale, at kommunen har valgt at flytte Borgerservice ind i bibliotekets lokaler. Vi har oprigtigt ondt af bibliotekets altid søde, hjælpsomme personale. Vi har ondt af den gode borgerservice, at man skal arbejde under de umulige forhold. Og vi har ondt af byens borgere, at vi skal kunne finde os til rette i disse totalt uoverskuelige og ubekvemme omgivelser. Hvem har dog fundet på dén idé? Var der mangel på lokaler i byen? Det kan bestemt ikke være tilfældet.

Vi skriver på vegne af familie og venner - mange af os med børn og børnebørn. Vi vil have forhold, der svarer til Svendborgs ry som et kulturelt arnested. Alt andet er uacceptabelt.