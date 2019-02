Debat: Skærpede regler smadrer P-fælde

Læserbrev: Det er yderst sjældent - nogle vil endda kalde det umuligt - at et privat parkeringsfirma bøjer af overfor "ofrene."

Det er netop sket i Svendborg, hvor den stærkt udskældte parkeringsmastodont Q-Park har "overgivet sig." Det er sket efter halvanden års strid med et stort antal sydfynske trafikanter, der har følt sig lokket i en parkeringsafgiftsfælde.

Det drejer sig om den bynære parkeringsplads i Korsgade, der nu helt har ændret karakter og "blevet stueren."

Tidligere blev de parkerende misledt på grund af forvirrende og modstridende skiltning, der krævede, at bilisterne skulle give sig endog rigtig god tid til at læse og forstå de skiltede regler og vilkår. Det blev ikke lettere af, at kunderne både skulle betale for parkeringen via en p-automat, og så samtidig respektere nogle skilte, der fortalte, at parkering efter klokken 15 pludselig var ugyldig.

Når man betaler til en parkeringsautomat, går man almindeligvis ikke ud fra, at et skiltet modsat-rettet p-forbud ændrer en lovlig parkering, der betales for, til en overtrædelse.

Trods massive borgerklager og medieomtale nægtede Q-Park at ændre på forholdene.

De nye skilte på pladsen i Korsgade skyldes nye og skærpede bestemmelser for skiltning på p-pladserne, der træder i kraft 15. marts i år. De er udarbejdet af den private p-branche selv og vedtaget af Folketinget. Reglerne skal sikre, at p-skiltningen fremover skal være enkle, præcise og let forståelige. De må ikke kunne misforstås.

P-pladsen i Korsgade er nu delt op, så kunderne på nye tavler tydeligt kan se, hvor og hvordan pladsens ejere ønsker, at der skal parkeres.

På den del af pladsen, der vender ud mod Korsgade, kan bilisterne nu parkere hele døgnet - uden også at skulle være opmærksomme på den nu tidligere skiltede begrænsning. Og på pladsen foran fitnesscentret og det nye private plejehjem, kan der nu kun parkeres med "særlig tilladelse fra Q-Park og Easy Park."