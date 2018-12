Debat: Sæt skolerne fri af læringsplatforme

Læserbrev: Læringsplatformene har i de seneste år fået en altdominerende rolle i folkeskolen: I lærernes forberedelse, undervisningen og i elevers, forældres, læreres, skolelederes hverdag.

Men ordet " læringsplatform" var slet ikke med i den folkeskolereform, som blev vedtaget i Folketinget i 2013. Der blev godt nok aftalt, at der som pædagogisk redskab skulle udvikles en digital brugerportal, men der stod intet om, at det skulle være en obligatorisk del af hverdagen i folkeskolen.

Den digitale brugerportal skulle understøtte forældresamarbejdet, elevinddragelse, elev-elev aktiviteter og lærernes pædagogiske arbejde i et samspil med den ny elevplan.

Samtidig slog reformpartierne fast, at det ikke måtte føre til et større dokumentationskrav for lærerne.

Med andre ord: Den digitale brugerplatform og elevplanen er læreres, elevers og forældres redskaber. Det kommunale styringsredskab er kvalitetsrapporterne.

Man er altså gået meget længere med kommuneaftalerne til udmøntning af folkeskolereformen end tilsigtet fra Christiansborg-politikernes side.

Læringsplatformene har nu udviklet sig til at blive en tidsrøver, der binder mange lærere til at udarbejde læringsforløb til platformen, som de ikke selv synes giver god undervisning. Men lærerne gør det, fordi forvaltningerne forventer og kontrollerer, om det bliver gjort.

I en tid, hvor der hele tiden er fokus på nye sparekrav til folkeskolerne, må fokus være på at fjerne unødige tidsrøvere fra læreren. Der skal ro på folkeskolen nu og tid til undervisning.

Derfor har SF foreslået i byrådet i Svendborg:

At skolerne sættes fri af læringsplatforme, som fremover skal være et frivilligt tilvalg.

At lærerne får mere frihed til at tilrettelægge undervisningen, som de finder det bedst.

At den store mængde kontrol af folkeskolen erstattes af tillid til fagpersonalet.

At der sættes fokus på trivsel og tid til den enkelte frem for målstyring og evalueringsskemaer.