Debat: Så ruller parkeringsdebatten igen - Stop nu, Per Nykjær

Når Venstres Per Nykjær på egen facebookside (Svendborg KV17 Debat) langer hårdt ud efter områdeforums tanker for Klosterplads og Frederiksgade, så skyldes det, at den forandring der lægges op til, vil nedlægge lidt af de korttidsparkeringspladser, der er på netop Klosterplads.

Per Nykjær mener, der er bilhadere bag dette komplot. Stop nu den slags Per Nykjær, prøv at se sagen som en helhed. De tanker, der ligger bag områdeforum, vil forskønne vores midtbys udseende, bringe et mere levende udtryk tilbage, og ikke mindst gøre Frederiksgade køn, hvilket i den grad er tiltrængt (og så lige endnu et opholdsrum for enden af Frederiksgade...., hov, der røg lidt p-pladser igen).

Kære Per og andre bilelskere: Der er oprettet p-hus i Hulgade, der er lejet p-pladser i Frederiksgade, der er ekstra p-pladser på Frederiksøen. Og hvis vi skal blive i de korttidsparkeringer, der nedlægges, ja så er det muligt at gøre de yderste i Frederiksgade til maks 30 minutters-pladser.

Endeligt kunne min gamle tanke om et p-dæk i Rådhusgården indfries, hvis vi skal finde flere bynære korttidspladser.

Jeg fornemmer ikke, at problemet er så alvorligt, at det er et problem. En udfordring, som kan løses gennem dialog, der ikke starter med hadere og elskere. God jul.