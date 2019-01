Debat: Så farlig er Svendborgsund heller ikke

Læserbrev: I sagen om eventuelt at spare livredderne i Christiansminde væk fyger det med van(d)vittige påstande om forholdene på kysten.

Jørgen Mejrup pisker den 10. januar saltvandet og stemningen op til nye højder ved at bruge betegnelsen ,,grumt monster" om vandet og kommer med en række postulater, som ikke stemmer overens med de faktiske forhold:

Strømmen er stærk og uberegnelig. Ja, den kan være stærk, men uberegnelig er den ikke. Strømmen kan aflæses på bøjerne, der markerer sejlrenden.

Strømhvirvler. De opstår blandt andet på bagsiden af store emner, som for eksempel bropillerne på Svendborgsundbroen, og den ligger som bekendt ikke i Christiansminde.

Svendborgsund er uegnet til badning. Det er noget af en påstand. Havde Fyns Amts Avis' journalister skrevet det, ville det være en redaktionel stramning.

Forholdene er ikke så farlige, som Jørgen Mejrup gør dem til. Var det tilfældet, ville vi lokale hverken lade vores børn gå i vandet i Christiansminde eller selv gøre det - endog om vinteren.

Bliver man ført med strømmen i Svendborgsund kan man stille og roligt svømme mod land. Går man derimod i panik, vinker med begge arme og tømmer lungerne for luft ved at råbe, er ens skæbne usikker. Christiansminde er ikke Vesterhavet, hvor der kan være stærk understrøm, som fører én væk fra kysten.

Hav respekt for vand, lær at svømme og tag dig i agt for de lokale forhold. Går de lokale ikke i vandet/sejler ud, skal du heller ikke gøre det.