Debat: Ros for fornem hundeskov i Svendborg

Læserbrev: Når der skrives læserbreve vedrørende kommunen, er det oftest med kritik og Kloge Åge-idéer. Derfor vil jeg denne gang gerne give en stor buket roser til Svendborg Kommune for den dejlige hundeskov, kommunen har etableret.

Den er så fornem, at man kan bevæge sig rundt med laksko på, og der er opsat borde og bænke. Der er oven i købet lavet en "kravlegård" til hundehvalpe. Det er så perfekt det hele, dog har jeg et lille humoristisk ønske om, at der blev udsat nogle fasaner, som vores jagthunde kunne koste lidt rundt med.