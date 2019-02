Debat: Rolig nu Venstre

Læserbrev: Per Nykjær Jensen er blevet bedre til at skrive negativt, nu er der ikke længere bilhadere hos dem, der vil noget andet end Per Nykjær og Venstre. Det er da en start!

Ingen tvivl om, at en forandring af Klosterplads vil kræve nogle korttidsparkeringer, som rammer nederste del af handelsgaderne, og det må vi som byråd være klar til gøre noget ved. Det gør vi ikke efter min mening ved at skælde ud, som Venstre nu gør!

Vi kan starte med starten. Torvet blev over natten nedlagt som parkeringsplads.

Der lå ellers en rigtig god aftale med tre måneders bilfri i sommermånederne samt aftale om bilfri ved arrangementer. Hvorfor skulle den aftales nedlægges? Hvorfor er der 1,5 år efter stadigvæk ikke nogle fantastiske ideer, der kan bruges året rundt?

Nå, men væk er de pladser, som skal huskes med i dette regnskab.

Når jeg stemte for en omdannelse af Klosterplads og Frederiksgade (som jeg vender tilbage til), så er det fordi jeg er fortaler for, at byens rum og pladser skal være smukke, brugbare og opholdsvenlige. Jeg har altid ment, muren ved Klosterplads skulle tilbage til en moderne udgave af de gamle trapper. Og det kan blive en mere spændende oplevelse end i dag. Ja, der bliver bedre plads til fodgængere og cyklister.

Frederiksgade er slet ikke blevet nævnt under debatten, som desværre kun kom til at handle om parkering, men Frederiksgade trænger i den grad til at blive smukkeseret og for enden trænger vi til endnu et lille opholdsrum, der hvor skråparkeringerne er.

Også selv om byrumshader Per Nykjær mente, det var særdeles ligegyldigt, for der røg jo igen nogle p-pladser.

Jeg sendte vedlagte foto til mine kollegaer, hvor der er tænkt på, hvor der kan være korttidsparkering som erstatning for de nedlagte, og jeg håber, folk vil tænke i løsninger frem for at starte endnu en P-strid op.