Debat: Riv så det hegn ned

Læserbrev: Da direktør Zobel, Codan forsikring, købte skovene ved Valdemars Slot efter lensbaron Carl Juel-Brockdorffs død i 1989, var det første han gjorde at indhegne skovene med flere kilometer højt dyrehegn. Han ville endda have den offentlige vej, Præstealléen, ved "Klædefabrikken"" afspærret, men den gik ikke.

Til avisen sagde han, at han ikke ønskede problemer med beboerne i Troense på grund af vildtet fra skovene. Men fakta var, at der stort set ikke kom vildt ind i de store Troense-haver før hegnet, og man kunne have urtehaver og navnlig rosenbede i fred. Hjorte elsker rosenknopper. Men hvad skete. Under opsætning af hegnet var nogle hjorte blevet lukket inde i Troense og altså uden for indhegningen, så de ikke kunne komme tilbage til skovene, og lige siden har de formeret sig og været en plage for beboerne. Og hjortene har fået skab og sygdomme som lungeorm og gået hostende rundt til de døde.

Da slottet flyttede hegnet ved Badstuestien for nogle år siden, forsøgte jeg at få hegnet fjernet, men det kunne ikke lade sig gøre. Zobel havde da solgt skovene - som han gav 20 millioner for - tilbage til slottet for det firedobbelte.

I går, da jeg før klokken 07.00 kiggede ud over haven i halvmørket, tænkte jeg, hvem har dog smidt nogle sorte affaldsække midt på min græsplæne. Men i kikkert kunne jeg se nogle store hjortedyr ligge og sove - ikke på siden, men på maven med halsen og hovedet strakt frem langs jorden. Kun én holdt vagt.

Jeg snuppede et foto gennem vinduet og lod dem sove, mens jeg spiste morgenmad. Næste gang jeg kiggede på dem, var de igang med at græsse, og jeg kunne da konstatere, at det var fem Sikahjorte. Den femte står med det hvide agterspejl lige ved højre side af vinduet.

Og min standfasan undrede sig. Den venter på, at jeg giver den æbler. Efter en times tid forsvandt hjortene, men så kom en yngre fasankok ind i haven, og de to fasaner kom op og slås ret så voldsomt, så den ene haltede væk bagefter.

Præsident Reagan sagde i Berlin til Gorbatjov: "Riv så den mur ned" - jeg siger til slottet: "Riv så det hegn ned". Det er dyreplageri plus indavl med måske 20 hjortedyr på så lille et område.