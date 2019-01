Debat: Risiko og stor prisstigning af brandberedskabet

Læserbrev: Vi skriver dette læserbrev, fordi sagen ikke har været nævnt i avisen.

Svendborg Kommune har gjort en dårlig handel med Beredskab Fyn. Vores andel stiger med mere end 2 millioner årligt for det helt samme brandberedskab. Det har været umuligt at argumentere for, at prisen for et beredskab stadig burde afspejle risikoen i de enkelte kommuner.

Storebæltsbroen har desværre igen vist, hvorfor Nyborg har haft et stort og kostbart beredskab. Infrastruktur over Fyn, Rosengårdscenteret, OUH, Kommunekemi er bare enkelte faremomenter, som burde koste i den samlede fordelingsnøgle af prisen for et medlemskab i Beredskab Fyn.

Vi forsøgte at argumentere for dette på sidste byrådsmøde, men vi stod desværre alene om dette synspunkt.

Vores tilkøb, som er et øjeblikkeligt dagberedskab i Svendborg, samt en specialiseret redningsvogn til frigøring af fastklemte, bruges også uden for egen kommunegrænse.

Det blev senest brugt ved togkatastrofen i Nyborg og vi skal selvfølgelig alle hjælpe, når det er nødvendigt. Men det er Svendborg Kommune, der betaler via tilkøb til standardaftalen af beredskabet.

Vi kunne ønske os, at vores tilkøb af dagberedskabet bliver reetableret midlertidigt med deltidsbrandfolk, når det benyttes til hjælpeopgaver uden for Svendborg Kommune.