Debat: Rimeligt at sætte tilladelsen i bero

Læserbrev: Der er en igangværende ansøgning om at etablere et biogasanlæg i større format på Sydtåsinge i et Natura 2000 område.

Biogasanlæg klassificeres som meget/særlig belastende for området de placeres i og bør derfor anlægges i større industriområder. På Tåsinge retfærdiggøres anlægget af sammenhæng med et større kvæghold. Dette kan langt fra levere de nødvendige "råstoffer" til anlægget, der vil kræve en massiv tilførsel af udefra kommende biologisk materiale lige fra selvdøde svin til organisk affald fra hospitaler, kantiner, minkfarme, og hvor der ellers er kroner i at aftage andres biologiske skrald.

Anlægget etableres som en selvstændig enhed (eget CVR nr etc.) og kan i teorien afhændes umiddelbart efter etableringen og fungerer således som en selvstændig energiproducerende enhed. Dette kan ifølge loven ikke ske i et landbrugsområde, men kun i industriområder.

Anlægget skal tillige have gravet en gasledning hele vejen fra Knasterhovvej til Svendborg Forbrændingsanlæg i industriområdet. Basis for et sådant anlæg i landzone må således siges at være ikke eksisterende.

Når vi tillige regner omfattende tung transport på dertil alt for underdimensionerede (skole)veje, forringelse af naturværdier og turismeappel, risiko for forurening af Tåsinge Vejle og omliggende natur, osv. osv. vil det være rimeligt, at tilladelsen til dette anlæg sættes i bero indtil en uvildig vurdering af anlæggets placering i landzone, i forhold til i et udpeget industriområde, er fyldestgørende udført.