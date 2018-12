Debat: Politikere skaber megaklasser med dårligere undervisning og trivsel

Læserbrev: Svendborg Kommunes politikere indleder nytåret 2019 med afsked af lærere. Dette vil alt andet lige forringe et allerede presset arbejdsmiljø og gøre elevernes undervisning dårligere. Det er et bevidst politisk valg. Et valg, der tildeler skolerne penge pr. elev og giver mulighed for, at der kan være 28 elever i klasserne. Dermed tilskynder politikerne skolerne til at danne større klasser. Flere elever i klassen gør det blandt andet sværere at skabe ro til undervisning, giver mindre tid til den enkelte elev (ved 28 elever i klassen giver det cirka halvandet minut til hver elev pr. lektion à 45 minutter), kræver mere tid til opgaveretning og kan skabe flere konflikter i klassen.

De fleste lærere har den opfattelse, at en klasse kan blive for lille, men så sandelig også, at den kan blive for stor. En klassestørrelse på mellem 18 og 22 elever giver læreren mulighed for at skabe kvalitet i undervisningen, samtidig med at der er tilpas mange elever til, at de kan danne og opretholde gode relationer til klassekammerater. Desværre betyder de kommunale besparelser i skolen, at færre elever næste skoleår kommer til at nyde godt af at gå i en klasse på mellem 18 og 22 elever. Og mange flere kommer til at gå i megaklasser med 27-28 elever. Dette vil ramme særligt hårdt på de skoler, som har mange spor på de enkelte klassetrin. For eksempel på Nymarkskolen, hvor der er otte klasser pr. klassetrin, kan man forestille sig en situation, hvor otte klasser med 24 elever i hver bliver lagt sammen til syv klasser med 27 i hver. Og det er det, spareøvelsen går ud på.

Så vær velkommen til et nyt skoleår...