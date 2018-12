Debat: Plejecenter i Hesselager har en fremtid

Læserbrev: TV2/Fyn har været på visit på Hesselager Plejecenter, hvor der tirsdag den 18. december kom et lille udsnit af et interview med formanden for Hesselager Menighedsråd, Majbrit Jensen. Efterfølgende i indslaget sagde journalisten: "Ældrecentret er det mindst rentable, har de mindste boliger, har skrå vægge i boligerne". Hvor disse oplysninger kommer fra vides ikke, men måske fra de kommunale embedsmænds spareforslag (ifølge TV2/Fyns indslag kommer oplysninger fra en kortlægning af kommunens plejecentre, udarbejdet af Social- og Sundhedsforvaltningen, red.).

Dette er dog faktuelt meget forkert, for boligerne på Hesselager Plejecenter er i varierende størrelser fra 51 kvadratmeter til 67 kvadratmeter, hvilke der vel ikke kan betegnes som mindre boliger. Dog skal det medgives, at der på 2. sal og kun på 2 sal, i den ældste del af bygningskomplekset, er fire boliger med skråvægge, hvoraf den ene er gæstebolig beregnet til kortvarig aflastning med en størrelse på 42,3 kvadratmeter. De tre andre boliger er 51-53 kvadratmeter. I samtlige boliger på ældrecentret er der eget toilet og bad. I enkelte af boligerne er der eget te-køkken. Det medgives, at ældrecentret er et ældre hus i tre etager med elevator til samtlige etager. Som det fremgår af interviews med enkelte beboere, er der stor tilfredshed med at bo på ældrecentret og med et dejligt og positivt personale, der gør alt for at hjælpe vores ældre svage medbeboere.

Derfor støtter bestyrelsen for den selvejende institution Hesselager Plejecenter kraftigt op om ældrecentrets fremtid og om at sikre lokalsamfundene i Svendborg Kommune generelt.