Debat: Parkeringspladser bør erstattes andre steder i byen

Læserbrev: På opfordring skal Udlejerforeningen Svendborg med dens 263 medlemmer via bestyrelsen fremkomme med nærværende udtalelse i anledning af, at parkeringspladserne blev fjernet fra torvet, og at der nu skal fjernes yderligere cirka 25 ved på Klosterplads.

Udlejerforeningen Svendborg er en forening, der støtter vores medlemmer, nemlig udlejere, og foretages der kommunale indgreb, som nedlæggelse af parkeringspladser i den indre by, der får en indirekte negativ betydning for vores medlemmer ved, at deres lejere (butikslejere) ikke kan få deres butikker til at løbe rundt, ja, så må vi som forening bede kommunen om at tænke sig rigtigt godt om og tage sådanne beslutninger op til genovervejelse.

Det er foreningens opfattelse, at der ikke bør nedlægges flere parkeringspladser, medmindre de erstattes af andre pladser, der ligger om ikke lige så bynært, så i hvert fald tilnærmelsesvis lige så bynært.

De forretningsdrivende og mange af deres kunder er kritiske ved forandringer i deres normale kendte parkeringsmønstre - og vel med god grund, når man ser, hvor tomt Torvet er blevet, efter det er blevet bilfrit. Der er ekstra handel, når der er torvedag om lørdagen eller ved andre arrangementer, men de, der er udset til at skulle finde på nye oplevelser til Torvet, har endnu ikke formået at få iværksat tiltag, som har kunnet forsvare lukningen. Når og hvis der etableres andre parkeringspladser tæt på i stedet for de mistede, så kan der måske opstå nye spændende steder i vor dejlige by, som er kendt langt omkring for de mange små specialbutikker.

Det er fantastisk med to timers gratis parkering i dele af midtbyen. Det holder svendborgenserne væk fra Odense og Rosengårdscentret og dets mange gratis parkeringspladser.

Udlejerforeningen mener, at parkeringspladser som udgangspunkt ikke bør være til hinder for udviklingen/forskønnelse af byen, men det er vigtigt, at de erstattes af andre pladser, som ligger tilnærmelsesvis lige så bynært.

Efter foreningens opfattelse har Svendborg by en fantastisk beliggenhed ved vand, skov, øhav og natur generelt og er først og fremmest et attraktivt boområde, som skal bevares og udbygges, så kommunens dårlige likviditet kan blive rettet op igen. Og det sker ikke ved hovsa-løsninger, men gennemtænkte og gennemvurderede og afprøvede tiltag.

Det er altså foreningens klare opfattelse, at parkeringsforholdene på Torvet, Klosterplads og siderne langs Klosterplads og Klosterplads til Toldbodgade ikke må indskrænkes eller nedlægges uden, at der samtidigt laves erstatningspladser for de nedlagte pladser.