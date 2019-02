Læserbrev: Nethandel har vi som kommunalpolitikere ingen indflydelse på, så den eneste knap, vi kan skrue på for at tilgodese de forretningsdrivende, er med en nær og fleksibel parkering, både for at tilgodese dem samt den langt størstedelen af Svendborgs borgere, som bor uden for Svendborgs bymidte.

Man kan undres over, at der ikke politisk bliver lyttet til de erhvervsdrivende, og deres mening om, hvad det er, der giver liv og dermed handel i byen.