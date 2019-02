Læserbrev: Det skal være store fine lokaler, når folk skal holde konfirmation i Svendborg Amatørsejlklubs nye hus.

Sig mig, er der lovhjemmel for, at klubhuset må være så højt? Det burde være noget lavere. Det er alt for dominerende for den lille strand. Det tager udsigten fra lejlighed to Mejerigården fuldstændig.

Det rager pænt ud på stranden med gennembrydning af stendiget, men det blev jo dokumenteret som fuldt lovligt. Man kunne bare ikke se det på tegningerne, da det blev offentliggjort. Renoveringen ved kajakklubben holder til gengæld fin lav højde med respekt for området omkring Lystbådehavnen.

Denne nye udendørsbiograf, "storskærm", fylder simpelthen for meget i forhold til, hvad det skønne område kan bære. En virkelig øjebæ, desværre.

Er det lovligt?

Fyns Amts Avis har bedt Svendborg Kommune om et svar, og afdelingsleder Rasmus Fristed skriver: "Det nye klubhus er på den højeste side ned mod vandet 8.46 m højt målt fra terræn, kote 999 (0,999 m). På den laveste side mod vej er det 3.92 m højt målt fra terræn, kote 3830 (3,830 m). I henhold til lokalplanen må bygningen være 8.5 m høj."