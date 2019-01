Debat: Negativ særbehandling til lokalpolitiker fra avisen

Læserbrev: I Fyns Amts Avis torsdag får jeg en helsides artikel om, at jeg har bragt et foto af en tyv, der har stjålet fra min forretning i Vestergade. Det er over en måned siden, jeg er ikke den første forretning i kommunen, der har lagt et billede fra overvågning på nettet, så hvorfor lige pludselig så interessant?

Ja, overskriften "Lokalpolitiker brød loven" giver vel svaret. Som lokalpolitiker er jeg mere interessant end alle andre forretningsdrivende, og fair nok, det lod er jeg vant til og lever fint med - så langt så godt. Men hvis jeg altså er ekstra interessant for Fyns Amts Avis, fordi jeg er lokalpolitiker og de har adgang til min private facebookside, må artiklen betragtes som negativ særbehandling, og hvorfor nu det?

Ja, jeg har også lavet et fotostudio i Vestergade, jeg har også startet Svendborg-fliserens.dk, og det har Fyns Amts Avis altså ikke gjort noget ved i deres dagblad. Det ville klæde Fyns Amts Avis at køre samme linje, og er jeg ekstra interessant så bring det hele, er jeg alligevel ikke, så bring en artikel om alle dem, der har gjort det samme som mig og før mig.

Svar fra redaktionen: Du har ret i, at svaret giver sig selv. Som folkevalgt bestyrelsesmedlem i Svendborg Kommune har vi som lokalt dagblad ekstra øje på dig - sammen med de 28 andre byrådsmedlemmer. Vi tjekker cvr-registreret for nye virksomheder, men når helt sikkert ikke rundt om alle, og du er altid velkommen til at kontakte os om din virksomheds aktiviteter.

Mvh. Caspar Troest Jørgensen, lokalredaktør