Debat: Miljøet taber igen ved ændring af lokalplanen i Tankefuld

Læserbrev: Man vil ændre lokalplanen i Tankefuld for at sælge grundene til en rigmand fra Sjælland med en lang række konkurser bag sig.

Aftalen lyder på, at han køber grundene til en kvadratmeter pris på 217 kroner, hvor den almene svendborggenser skal betale 900 kroner. Dette bliver kaldt en byttehandel, da det også indholder et kommunalt tilskud til et byggeri i et grønt område på en lille vej i Troense. Et byggeri, som omhandler 90 nye boliger, som har stået stille i mange år, da kommunen ikke har ønsket at give tilskuddet, før de stod i en kattepine.

Udadtil fremstår det som om, at den nye bygherre af sit gode hjerte gør en tjeneste for Sydfyn ved at redde politikernes røv for et historisk dårligt køb.

Vælger man at sælge grundene i Tankefuld til kostpris og beholde den miljørigtige tankegang? Nej! Sælger man det til de hårdtarbejdende svendborgensere, som ønsker at bo i og satse på natur og miljø? Nej!

Man ændrer den grønne indstilling til området, så den passer til industrielt byggeri og skider dermed på miljøet.

Borgmesteren udtaler, at denne sag ikke handler om økonomi, men hvad handler det så om? Hvad er ideen i at starte et nyt byggeprojekt op på Gammel Nybyvej, når det kræver et yderligere tilskud på 13 millioner? Derudover skal det også siges, at Svendborg Kommune i år 2019-2020 får yderligere cirka 300 nye almene boliger - har vi virkelig brug for flere?

Vores natur, som burde være i førersæde i vores dejlige Sydfyn, bliver glemt i denne økonomiske byttehandel. Lige i disse tider samles unge fra hele Europa for at råbe politikerne op. Det er deres verden de fucker med hver gang, de ligger en ny politisk dagsorden, der ikke tager hensyn til miljøet.

Hvad gør vi som fremgangsland og kommune, der bryster sig af at være grøn- og miljøbevidst? Vi lemper på miljøet, vi laver en lokalplan, der tager mere hensyn til økonomi end natur. Det er den helt forkerte vej. Grøn omstilling koster penge, det bør kommunen og politikerne være forberedt på.

Kasper Elian