Debat: Manglende parkering betyder butiksdød

Læserbrev: Erhvervsforum noterer sig med tilfredshed, at parkeringsdebatten igen er kommet i fokus. Erhvervsforum er ved at kortlægge detailhandlens problemer, efter nedlæggelsen at snart 100 butiksdørnære parkeringspladser i midtbyen (de 76 på Torvet og de nu yderligere godt 20, som planlægges nedlagt på Klosterplads).

Vi udkommer i den anledning snart med en lille rapport, som beskriver, hvad det er, de handlende har gennemlevet og oplevet siden Torvets nedlukning.

Erhvervsforum finder det påfaldende, at så mange af butikkerne i Svendborgs bymidte har mødt omsætningsnedgang og svigtende kundeunderlag, netop da parkeringen forsvandt. Det er især underligt, at det er sket i det selv samme år, hvor detailhandlen i Danmark i øvrigt oplevede sit bedste år siden 2010.

Erhvervsforum slås for de handlendes ret til at blive hørt, og for at deres problemers rette årsag bliver anerkendt. Vi ved, vi får drøje hug af parkeringsmodstanderne, og vi ved, at vi vil blive motivsøgt med alle mulige begrundelser. Det lever vi fint med, vi er blot optaget af at sikre fremtiden for handelslivet i midtbyen - det er på høje tid.