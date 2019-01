Debat: Lokalområderne skal være med i udviklingen

Læserbrev: Det var opmuntrende at deltage i Fyns Amts Avis' Debatteriet i Stenstrup den 23. januar. Emnet var det, der er det hotteste for tiden i Stenstrup, Lunde og Kirkeby, nemlig byggegrunde.

I mange år har vi manglet attraktive byggemodne grunde i området, hvilket har gjort, at vi debatterer emnet meget, fordi vi mener, det kan sikre en fortsat positiv udvikling af lokalområdet - ikke mindst synes mange, at kommunen svigter, og at det har den gjort i over 10 år. Og det kan der være noget om.

Ligesom kommunen har ingen private formået at tilbyde byggegrunde i Stenstrup, Lunde og Kirkeby. Dog indtil for nylig, hvor Kristian Kristensen fra Høje har sagt, at han vil igangsætte byggemodning af den gamle "silogrund" på Nordre Ringvej 4 i Stenstrup, hvis blot der kommer en anmodning fra en interesseret borger eller investor - og det kan gå hurtigt. Jeg har personligt afleveret seks navne på lokale, der ønsker en byggegrund i Stenstrup eller Kirkeby, til ham.

Det allermest opmuntrende ved onsdagens debatteri var dog at høre ejendomsmægler Per Ørum Christensens optimistiske tilgang til vores lokalområdes muligheder og kvaliteter. Det handler om at have varer på hylderne, siger han. Når unge familier kigger efter en byggegrund, ser de kun de grunde, der er til salg, og som er klar til at blive bygget på. Derfor må Kristian Kristensens syv byggegrunde ikke stå alene - vi skal glæde os over, at vi er kommet i gang med nye grunde, men vi skal fortsætte, og sikre, at der også kommer grunde i Kirkeby og gerne andre steder i Stenstrupområdet.

Det er vi faktisk også i gang med - men det er en hård "kamp," både juridisk og politisk. Vi skal turde at investere i byggegrunde, også i lokalområderne. Jo bredere udbud af byggegrunde, des flere familier får vi fat i. Tænk på alle de, der vil flytte til Fyn i forbindelse med supersygehusbyggeri, Facebooks datacenter, den nye Miljøstyrelsen i Odense, Ejendomsskattestyrelsen m.fl.