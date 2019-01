Debat: Livredderpenge kunne kommunen godt have fundet

Læserbrev: Man skulle være et skarn, hvis man sagde nej. Det er Flemming Madsens kommentar til, at en virksomhed nu tilbyder at løfte en kommunal opgave. For det er åbenbart så sløjt med økonomien, at de 36.000 kroner, som det koster at have livreddere på Svendborgs mest brugte strand, simpelthen ikke kan findes.

Kan det virkeligt være sandt, at Svendborg, der slår sig op på vores skov og strand, ikke kan finde de småpenge? Man har sidste år sat en million kroner af til primært at rejse skov. Kunne man ikke få pænt meget skov for 950.000 kroner, og så samtidig have en livredder?

Det er jo aldrig sjovt at skulle skrabe penge sammen, men med drukneulykker og de mange andre opgaver, der bliver løst, er man så ikke et skarn, når man plukker så lave æbler på træet?

Tak til hotellet for at tilbyde at dække de 30.000 kroner, man bliver glad over, at erhvervslivet kan se en værdi i en livredder, som man åbenbart ikke ser på rådhuset.