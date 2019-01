Debat: Liv på spil for sølle 36.000, hvis der spares på livreddere

Læserbrev: Spare-vanviddet er løbet løbsk, hvis Svendborg Kommune vælger at spare 36.000 kroner på Christiansmindestrandens livreddere. Vægter kommunen da ikke menneskeliv højere?

I så fald gør politikerne sig skyld i kynisk kassetænkning på bekostning at borgernes og turisternes liv og sikkerhed. De politikere, der vedtager besparelsen, bærer et stort ansvar. For næste gang der sker en alvorlig badeulykke (efter livreddernes exit) vil chokket, bebrejdelserne og vreden uvilkårligt blive rettet mod beslutningstagernes mangel på rettidig omhu.

Vel skal deres spares, og 36.000 kroner er da også en slat penge, når det nu står så skralt til med økonomien, men besparelserne er helt ude af proportion med virkeligheden. To tragiske hændelser ud for stranden samt flere eksempler på farlige situationer, hvor alt endte godt, vidner om, hvor nødvendigt det er med årvågne kompetente livreddere på Svendborgs største og populære bynære strand.

Idyllisk ser det ud, når solen glimter i krusningerne på havoverfladen og luner det hvide sand. Men romantikken dækker over et grumt monster, hvis badende i uvidenhed eller kådhed vover sig for langt ud i sundet. Bliver man fanget af den stærke, uberegnelige strøm, er man i livsfare. I virkeligheden er Svendborgsund uegnet til badning.

Lad så gå, at svømmeturen afvikles tæt på land, hvor de badende kan bunde og kæmpe sig i land til fods, hvis en strømhvirvel alligevel formaster sig ind over "det lave". Men kommer man uforvarende ud i den stærke strøm, kan selv habile svømmere, blive "revet med".

De farlige strømforhold i netop sundet er almindelig kendt og "frygtet" blandt de lokale sejlere, men er de badende også opmærksomme på de særlige forhold? Næppe.