Debat: Lav motortrafikvej på Sundbrovej - i stedet for en pengemaskine

Læserbrev: Under overskriften "Flere fartsyndere snuppes i Svendborg" i Fyns Amts Avis 24. november, fremgår det, at antallet af fartbøder i Svendborg er mere end fordoblet på to år, primært fordi politiets operative færdselssektion markant har øget fotovognenes besøg på Sundbrovej efter motorvejens ophør frem mod Svendborgsundbroen.

Som bilist og borger i Svendborg vækker den prioritering stor undren. Sundbrovej har fra motorvejens afslutning og frem til Svendborgsundbroen karakter af motorvej: Fire spor med midterrabat og ingen gående, cyklende eller tværgående trafik. Det er en strækning hvor jeg aldrig har oplevet eller hørt om alvorlige færdselsuheld, så hvorfor, den skulle være en af otte "særlige indsatsstrækninger" på Fyn, forbliver en gåde, med mindre de pågældende "indsatser" mere handler om at tjene penge end dæmpe farten på befærdede veje med meget blandet trafik og med udsatte trafikanter i form af børn, cyklister mm.

Når man kommer ad motorvejen nord fra og kører ned ad bakken, hvor motorvejen slutter, føler de færreste bilister et behov for at slide på bremserne, hvad er nødvendigt, hvis man skal have farten ned på 80.

Dybest set kunne motorvejen jo fortsætte frem til tæt på Svendborgsundbroen eller som alternativ tillade samme hastighed som på motortrafikveje, 90 km/t, da Sundbrovej jo er både bredere og med midterrabat i modsætning til de fleste motortrafikveje.