Læserbrev: Jeg benytter ofte parkeringspladserne på Klosterplads. Det er nemt, når jeg skal købe et stykke ost, en skjorte eller andre hurtige småindkøb. Det er mit indtryk, at mange andre gør det samme. Det er muligvis rigtigt, at disse indkøb kan forekomme ubetydelige for butikkerne. Lidt har dog også ret, specielt når marginalerne kan være afgørende for butikkernes overlevelse. Men nu er parkeringspladserne ikke kun etableret for erhvervslivets skyld. De er der i mindst lige så høj grad af hensyn til brugerne af byen. Borgerne. Det er stærkt generende, at disse centrumnære korttidspladser nu skal nedlægges. Og det er jo nemt at parkere ved supermarkederne i stedet for. Men byrådet har jo besluttet at nedlægge pladserne.

Det vil derfor klæde bystyret at kompensere for tabet. Man kunne for eksempel gøre nogle af parkeringspladserne i den bageste del af Rådhusgården til gratis korttidspladser. Det vil være en stor hjælp for mange borgere, der skal foretage hurtige indkøb og et passende hensyn at tage til borgerne.