Læserbrev: For cirka to uger siden stod socialdemokraternes 27-årige spidskandidat fra Svendborg, Bjørn Brandenborg, på Svendborg Station og delte morgenkaffe ud. Jeg faldt i snak med ham, og det stod snart klart, at vi ikke var enige om ret meget. Vi kom blandt andet ind på havnebadet, som den unge mand helt klart var fortaler af. Vi kom også ind på borgerafstemninger, som man har i Schweiz, hvilket, jeg personligt synes, er en vældig god idé specielt i sager, hvor det belaster økonomien i en kommune.

Jeg spurgte, hvorfor han var imod et sådan tiltag, og hans argument var, at det var slet ikke nødvendigt, for han boede jo i Svendborg og havde fingeren på pulsen, og så var han jo folkevalgt, og tit var det jo komplicerede sager. Handler det ikke blot om at gøre det overskueligt?

Dette eksempel på en ung politikkers arrogance er ikke enestående, det forekommer i alle partierne uden undtagelse og er en af grundende til, at den såkaldte politiker-lede er støt stigende.

I dag, hvor vi har et såkaldt demokrati, er det sjældent flertallet af borgerne, der bestemmer. I min ideelle verden samarbejdede Svendborg Byråd og tilsidesatte sine egne politiske overbevisninger til fordel for flertallets meninger og spurgte borgerne til råds med jævnlige afstemninger.

Vi lever i en digital verden, hvor en kommune uden tvivl kunne stable en borgerafstemning på benene rimeligt nemt, hvis den ønskede det særligt i sager, der drejer sig om millionprojekter.