Debat: Lastbiler hvert tredje minut til biogasanlæg giver farlig skolevej

Læserbrev: Svendborg Kommune er ved at godkende en lokalplan for oprettelse af et biogasanlæg på Kragekærvej. Dette vil give en betydelig trafikstigning af lastbiler i området.

Ifølge lokalplanen vil det betyde, at der i perioder af året vil køre op til 164 lastbiler i døgnet. Da man ikke kan bestemme, hvilken vej disse transporter skal køre, og at de højst sandsynligt vil tage den korteste vej, vil man kunne risikere, at der for eksempel på Vejlen vil komme til at køre en tung lastbil hver tredje minut (beregnet efter at de kører otte timer i døgnet).

Det vil være helt uansvarligt at have en så stor og tung trafik på de små veje. Farlige situationer ville kunne opstå, når de skal passere hinanden. Jeg tænker her specielt på de bløde trafikanter, herunder skolebørn som vil få en meget farlig skolevej.

Vejene er for smalle og de vil blive kørt op i kanterne og give huller og endnu større mulighed for uheld. Her er jeg endnu engang bange for sikkerheden for vores små cyklister.