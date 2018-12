Debat: Kulturen på afveje med flytninger i Svendborg

Læserbrev: Udenfor rådhusets mure i Svendborg blomstrer kulturen som aldrig før, og det har den gjort længe. Det ved politikkerne alt om. De er nemlig ikke bange for at støtte kulturen med tilskud til diverse projekter, men også med en ganske pæn opbakning i form af blandt andet uddeling af kulturpriser og positiv omtale. For eksempel når de hylder kulturen i deres markedsføring af Svendborg: "Et kulturliv, der blæser dig omkuld" og "Svendborg byder på 750 koncerter om året". Alt sammen rigtig positivt. Det er en stor fornøjelse at opleve, hvor meget Svendborg er rykket frem på kulturfronten. Ja, der er vel nærmest tale om et kvantespring, for tænk at en by af Svendborgs størrelse byder på et så imponerende stort og mangfoldigt kulturliv, og det er vel at mærke hele året rundt. Ikke bare os, der bor i Svendborg har opdaget kulturvolumen. Svendborg har længe været kendt som en særdeles attraktiv og vildt voksende kulturby.

Nu har dette billede imidlertid fået ridser i lakken. Der er noget, som ikke rigtig stemmer overens. Alt imens kulturen syder og bobler udenfor rådhusets vinduer, er man indenfor i fuld gang med at smide kulturen på porten. Kultur- og fritidsafdelingen er blevet bedt om at rykke ud og flytte til Ryttervej - langt væk fra byens centrum. Samtidig har man fjernet den store kultur-infovæg med opslagstavle og reoler med plads til brochurer og flyers. Afdelingen, der skal være løftestang for den lokale kultur, har nu mistet en central plads. De venlige og imødekommende kulturkonsulenter, der altid har haft døren åben for at yde råd og vejledning, kan vist roligt lukke døren helt i, for hvor mange smutter lige forbi Ryttervej? En oplagt ide havde været at flytte afdelingen til Frederiksø - byens nye kulturmødested. Det ville på én gang have vist udsyn og givet stor opmærksomhed. En ny spændende fortælling om Svendborg kunne være skrevet.

I byens gamle kulturhus biblioteket sker der ligeledes forringelser. Efter at personalet her i flere år har råbt op om pladsmangel, skal huset nu også rumme Borgerservice. Det har naturligvis betydet væsentlig indskrænkelse af pladsen til bibliotekets mange aktiviteter. Allerede i forhallen ser man det. Her fylder Borgerservice godt op, og det er for eksempel svært at få øje på bibliotekets meget lille informationsskranke. En myndighedsafdeling og et bibliotek kan måske nok bo under samme tag og sandsynligvis også drage fordel af hinanden - men ikke, når parterne skal rykke så tæt sammen og bo på så lidt plads.

Kære politikere, er de nye tiltag ikke halvhjertet gerning? Er de nuværende løsninger virkelig gennemtænkte? OK, I ønsker at spare på lokaleudgifter, men kan det ikke blive for småt? Lad nu Svendborg fortsat være kulturbyen, der blæser os omkuld og gerne hele vejen rundt. Også indenfor murene.