Debat: Konservatives omfartsvej er urealistisk - og kan skade cykelstiprojekt

Læserbrev: Svar fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe, til byrådsmedlem Palle Fischers (K) læserbrev i Fyns Amts Avis den 23. december 2018 om "Skuffende nej til forespørgsel om omfartsvej".

I årevis har det været et stort ønske i område 5762, at vejen forbi Hvidkilde skulle sikres med en cykelsti, og flere gange har det været ved at lykkedes, men hver gang er det strandet på, at der ikke var lokal enighed. Derfor har Vejdirektoratet (staten) desværre trukket sig i sidste øjeblik - da der er jo tale om en statsvej. Der har tidligere været indvendinger fra Hvidkilde, museet og foreningen By & Land.

Nu er cykelstien igen kommet øverst på dagsordenen i Forum 5762. Der er enighed, og ved lokalrådsmøderne er det cykelstien, der er prioriteret, og der er ingen, der har talt om en omfartsvej. Desuden har vi glædeligt fået oplyst, at cykelsti-projektet er et af de højest prioriterede i staten. Derfor vil være uheldigt, at diskussionen igen bliver afledt af andre ting end cykelstien, således at staten igen kan trække sig. Vi er jo ikke modstander af en ny landevej, men tidspunktet er meget uheldigt. Der er hele byrådet enige, bortset fra de Konservative.

Vi snakker på Sydfyn om, at vi gerne vil have prioriteret Svendborgbanen, Rute 9, Alsbro og tre spor over Fyn. Skulle vi så også pludselig ønske en ny landevej til Faaborg til omkring 500 millioner kroner? Det virker temmelig urealistisk. Et bredt udsnit af byrådet har desværre, uden held, informeret de Konservative og søgt at redegøre for mulige konsekvenser ved manglende enighed omkring cykelstiprojektet.

Vi glæder os i den Socialdemokratiske byrådsgruppe over, at der i byrådet er stærk enighed om at satse på borgernes ønske om en cykelsti. Og nu er vi næsten i mål. Det vil være synd og skam, hvis staten, grundet uenighed i byrådssalen, igen kigger forbi Sydfyn og prioriterer andre kommuners ønsker.

Så med reference til hr. Palle Fischers læserbrev, er det ikke kun Scanhides interesser der er på spil. Det er mere nuanceret, og vi prioriterer pt. de mange borgere i 5762, der cykler på ruten, og har ønsket og kæmpet for de forbedringer i årevis.

Så et lille juleønske - deltag i debatten for borgernes skyld.