Debat: Kommunen svigter sit ansvar på Søkildevej

Læserbrev: I forbindelse med høring og indsigelser til lokalplan 634 og Domeas planer for byggeri af etageboliger har kommunen nu offentliggjort sin hvidbog.

Kommunen fastholder i sin besvarelse og vejledning til Teknik- og Erhvervsudvalget, at der ikke er behov for en miljøvurdering af området, da lokalplanen ikke medfører nogen væsentlig påvirkning på det omkringliggende miljø. Det er meget svært, som nabo til det kommende byggeri, at være enig i denne påstand.

Det vurderes, at der ikke er væsentlige indkigsgener blandt andet grundet byggeriets placering i det skrånende terræn. Problemet er bare, at politikerne i Teknik-og Erhvervsudvalget på torsdag skal vurdere terrænforhold og påstand om indkigsgener ud fra et kort, som ikke stemmer overens med de faktiske forhold. Grunden gennemløbes af kilder, store træer forudsættes fældet og muligheden for nedsivning forringes på grund af den høje bebyggelsesprocent på grunden. Hvilke konsekvenser får det for de omkringliggende boliger i form af vandskader eller sætningsskader ved behov for pilotering?

Det fremgår af besvarelsen, at der ikke er fastlagt en regnvandsløsning for byggeriet. Hvordan kan man stemme om et lokalplansforslag uden at have en realistisk regnvandsløsning i disse tider med klimaforandringer?

En regnvandsløsning vil forudsætte en terrænregulering på op til 1,5 meters højde ifølge kommunens egne beregninger. Hvordan vil det mindske indkigsgenerne?

Det er endvidere kommunens holdning, at 55 nye boliger ikke vil påvirke det omkringliggende vejnet væsentligt med øget trafik og parkeringsproblemer. Øget trafik fra de 30 boliger i byggeriets første fase er slet ikke medregnet. Er det ikke en væsentlig påvirkning?

Det er mit håb, at politikerne i Teknik- og Erhvervsudvalget vil anerkende behovet for en miljøvurdering, inden lokalplan 634 kommer til endelig afstemning, så beslutningen tages på et oplyst grundlag.