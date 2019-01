Debat: Kan private også finde på løsninger for flyvepladsen?

Læserbrev: Livredderne i Svendborg reddede livet, fordi private gik i aktion. Men Svendborg har også hårdt brug for endnu et eller flere private tiltag, hvis sydfynboerne ikke skal miste deres internationale flyveplads på Tåsinge, som trues af voldsomme kommunale besparelser.

Over tre år nedsættes kommunens tilskud for at ende ud i et stort nul i 2022.

Good-bye og tak for denne gang - medmindre? Medmindre brugerne Starling Air og de små private flyveklubber kan fremtrylle nogle indtægter, så pladsen kan fortsætte uden offentlig hjælp.

Hvis ikke må den lille velbeliggende plads nok dreje nøglen om, som det jo så smukt hedder. I luften svæver i stedet nu et diffust tilbud fra kommunen om en 20-årig råderetsaftale uden tilskud. Værs'go - klar jer selv!

Så er det op til pladsens brugere at hitte på tiltag, der kan give kroner i kassen. Ellers er det yt!

Selvfølgelig skal kommunen spare - men denne gang står der ikke menneskeliv på spil for småpenge. Hvis "øvelsen" ender med, at pladsen nedlægges, vil det koste både arbejdspladser og måske endnu værre - et uafvendelige prestigetab for kommunen.

Ambitionerne var honnette, men de holdt desværre ikke.

Men der er tid endnu. Så giv ikke op!

Starling Air og klubberne må nu komme med forslag til nye indtægtsgivende aktiviteter, og da bør de trække på den sympati og ekspertise, der i forvejen findes i det lokale erhvervsliv, Erhvervsrådet, Turistforeningen, Svendborg Kommune, Svendborg Event samt de øvrige kommuner på Sydfyn.

Lykkes det at finde de vises sten, kunne parterne beslutte at oprette et anpartsselskab. Anparterne skal kunne købes af alle - både virksomheder og private og offentlige myndigheder og institutioner.

Efter år med underskud har Svendborgs søsterlufthavn i Odense fået luft under vingerne ved etablering af verdens første internationale dronecenter til 64 millioner kroner. Det skulle være mærkeligt, hvis Svendborg Lufthavn ikke tilbød at give en hånd med ved udvikling af afprøvning "de flyvende robotter".

I fremtiden vil det nemlig være droner, der sikrer, at varer og tjenesteydelser m.m. transporteres ud til øerne. Det kræver udvikling af de førerløse budbringere, modtagestationer og diverse og helt uprøvede test af systemet.

Svendborg vil sammen med Odense og Nordfyn være et oplagt forsøgsområde på grund af ekspertisen med mindre fly, et hav af øer samt de fornødne lufthavnsfaciliteter.