Læserbrev: Hvor er det en skam, at det store juletræ midt på torvet står sort som natten, fordi lyset igen ikke virker. Hvor er det en skam, at torvet ikke bruges til aktiviteter andet end lørdag formiddag.

Jeg forstår ikke hvorfor der ikke er ideer til aktiviteter her det første år uden parkering? Torvet står for mig kedeligt og ubrugt hen. Det kan så være et symbol på et fattigt år for Svendborg Kommune.

Må lyset snart skinne over torvet i Svendborg igen. Skinne lige så smukt som ved naboen Wiggers Gård og mange andre butikker i byen.

Bilerne finder så småt tilbage til det tomme torv, det sker, når mørket falder på. Risikoen for en parkeringsafgift er så lille, at nogle billister tager chancen.

Glædelig jul til alle.