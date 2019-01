Debat: Ingen sammenhængskraft mellem bibliotek og borgerservice

Læserbrev: Har bibliotekskunder og kunder til Borgerservice de samme ønsker og behov? Biblioteket frekventeres for at låne, læse, studere, gruppearbejde, internetbrug, PC-hjælp m.v. Herudover har biblioteket udsmykninger, udstillinger, foredrag og læsegrupper.

Kunderne til Borgerservice henvender sig om pas, kørekort, folkeregister, pladshenvisning til daginstitution m.v. Der er ingen synergi mellem bibliotek og borgerservice. Den politiske beslutning om sammenlægning må udelukkende være begrundet i lokalebesparelser.

Hvorfor netop sammenlægning med biblioteket? Som borger ønskes en betimelig forklaring herpå!

Svendborg Bibliotek blev bygget i 1937 med ganske få ændringer i årenes løb. Bibliotekets rammer virker ikke store set i forhold til byens udvikling og de ændrede krav, der stilles til et moderne bibliotek i dag. Bibliotekerne står i disse år i konkurrence med andre kulturudbydere, og et bibliotek i dag skal kunne tilbyde en bred vifte af kulturtilbud. Se blot på Hjørring og Helsingør Bibliotek.

Lokalerotationen mellem Jobcenteret, Borgerservice og Biblioteket giver en lokalebesparelse, da Jobcenterets leje opsiges. Flytningerne betyder nyinvesteringer i ombygning, nyinstallationer, inventar m.v. Investeringens tilbagebetalingstid er nok længere, end man tror.

Svendborg Biblioteks begrænsede størrelse samt indretning (herunder det smalle indgangsparti) vanskeliggør enhver form for tilpasning til en anden institution.

Eksempler på hvilke konsekvenser sammenlægningen har medført for bibiotekskunderne:

Flere kunder til parkeringspladserne, parkeringstiden nedsat til en time, mindre hylde- og opslagspladser, færre skærme til ind- og udlån, færre "hyggekroge" (skal deles med borgerservicekunderne), mere støj og uro. Tæt på bibliotekes PC-afdeling har Borgerservice placeret PC-skærme til deres brugere. Dette giver uro og støj.

Den nye konstellation bevirker meget mere uro på biblioteket. Den ro og afslappethed, man forventer på et bibliotek, er sporløst forsvundet. Hvor er det sørgeligt! Det er synd for både borgerservice- og biblioteksmedarbejderne samt for alle kunderne. For ingen af parterne er der tale om en win-win-situation.

Ovennævnte misere er forårsaget af opsigelsen af de lejede lokaler, hvor jobcenteret har ligget.

Havde kommunen ikke egne lokaler, der var mere egnede til formålet? Hvorfor lige vælge lokalerne, hvor Borgerservice lå? Kræves der en meget central beliggenhed til et jobcenter? Ja, der er mange spørgsmål, der ønskes svar på.

Der er intet til hinder for, at en kommunes servicetilbud herunder biblioteksvæsenet kan ligge under samme tag, men så skal de fysiske forudsætninger også være til stede.