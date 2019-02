Debat: Hvordan kan Svendborgs politikere være så uansvarlige med borgernes penge?

Læserbrev: Jeg er meget imod, at Svendborgs kommunalbestyrelse nedlægger de bynære parkeringspladser på Klosterpladsen, og jeg er godt tilfreds med, at Dansk Folkeparti ved Dorthe Ullemose fulgte Venstres ændringsforslag om at tænke parkeringspladserne ind i projektet og ikke bruge millioner på eksterne konsulenter - men det hjalp desværre ikke.

Jeg kan i det hele taget ikke forstå, at kommunalpolitikerne i Svendborg har samvittighed til at bevilge 3,5 milllioner kroner, når de lige har fyret 27 lærere og ellers har svunget sparekniven over alle de bløde områder. Det er godt, at det ikke er mig, der skal stå på mål for kommunalbestyrelsens vilde planer. Fliser, beton og blomsterkummer er åbenbart vigtigere end mennesker, jeg forstår ikke, at de overhovedet kan se sig selv i spejlet.

Det burde være mere end nok med et styk den "Den døde plads", torvet i Svendborg, det er ikke nødvendigt at gentage succesen og få de sidste erhvervsdrivende gennet væk fra Klosterpladsen også. Der er heller ingen, der tænker på de handicappede, de ældre og andre, som er dårligt gående og som har et ærinde i byen.

Nå, det er jo heller ikke så slemt, det tager jo kun 25 minutter at komme til Rosengårdcenteret i Odense, så kan Svendborg jo ende som soveby, det er åbenbart det vores politikere vil have, det er vigtigere med en smuk by end det er at have gang i erhvervslivet i Svendborg.

Misforstå mig ikke, jeg har ikke noget imod, at man prøver at gøre noget for at forskønne byen, men man skal ikke spare på alt andet og så bevilge penge til et prestigeprojekt. Det er døde ting. Der skal være overskud i kommunekassen, inden man kaster sig ud sådanne projekter. Det havde været bedre at trække nogle besparelser tilbage fra de bløde områder end at bruge 3,5 millioner lige nu, og det er kun til de indledende undersøgelser af projektet.

Jeg undrer mig!