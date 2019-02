Debat: Hvad skal vælgerne tro på?

Læserbrev: Hvis jeg var usikker på Socialdemokraterne i Svendborg i spørgsmålet om udlændinge/emigranterne, så fik jeg vist svaret her publiceret 3. februar 2019 i Fyns Amts Avis, i form af Curt Sørensens (tidl. borgmester i Svendborg) udtalelse "Kommunalpolitisk er Socialdemokratiet et andet sted end hovedparten af de toneangivende MF'ere i folketingsgruppen" siger Curt Sørensen.

Nu skal jeg ikke belære nogen, men jeg bliver alligevel forarget, når Curt Sørensen indirekte siger, at alle, der ikke går ind for hans politik, ikke er ordentlige mennesker.

For det er lige netop "ordentligt" at melde klart ud og sige til disse emigranter, at når krigen er overstået, så hjælper vi dig hjem igen. Usikkerheden er værst. Desuden har Curt Sørensen tilsyneladende helt glemt kommunens enorme underskud og hvad det koster på den lange bane at forsørge alle disse emigranter, som fastholder deres traditionelle levevis og kønsroller.

I Svendborg Kommune går man mere op i emigranter, kultur og parkeringspladser end at sørge for service til vores børn, ældre og syge, som de sidste mange år har været under sparekniven gang på gang.